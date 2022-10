Conheça as 45 formas farmacêuticas de consumo de cannabis medicinal

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

5 out 2022, 16h37

Embora o óleo de CBD seja atualmente a forma mais consumida de cannabis, existem diversos outras maneiras de aproveitar os benefícios da erva, de cigarros a roupas produzidas com cânhamo. Agora, a consultoria Kaya Mind, especializada no setor, fez um levantamento de todos os meios de uso atualmente disponíveis para os pacientes. E o resultado é impressionante.

Foram catalogadas 45 maneiras diferentes, de tinturas a balas de goma e cápsulas de gelatina mole, de usar a cannabis medicinal. A lista inclui sais de banho, pomadas, máscara, sabonete, esfoliante, pirulito, protetor solar… No gráfico abaixo é possível ver toda a variedade de formas. Ainda de acordo com a Kaya Mind, os preços variam de R$ 12 a R$ 631, dependendo do produto.

É importante destacar que cada modelo de uso atende um Conheça 45 formas farmacêuticas de consumo de cannabis medicinal, com necessidades específicas.

No cenário atual, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autoriza a importação e comercialização de determinados produtos à base de cannabis de forma legal no país, como haxixe e outros extratos, desde que haja prescrição médica. E nem todos esses produtos estão disponíveis por aqui.

Confira o gráfico:

Tintura/óleo (44,8%)

Goma (9,5%)

Cápsula de gelatina mole (8,6%)

Uso veterinário (6,6%)

Creme (5,8%)

Loção (3%)

Bálsamo (2,7%)

Spray (2,3%)

Flor in natura (2,2%)

Gel (1,7%)

Óleo tópico (1,5%)

Pomada (1,1%)

Cápsula (1%)

Tintura/hidrossolúvel (0,9%)

Não listado (0,8%)

Bomba de banho (0,7%)

Dosador (0,7%)

Serum (0,6%)

Roll-On (0,6%)

Pó (0,5%)

E-Liquid (0,5%)

Sal de banho (0,4%)

Adesivo (0,4%)

Líquido para vaporizador (0,4%)

Spray tópico (0,3%)

Bebida (0,3%)

Supositório (0,2%)

Sais de banho (0,2%)

Sabonete (0,2%)

Esfoliante (0,2%)

Máscara (0,2%)

Gel corporal (0,2%)

Pasta (0,1%)

Comprimido (0,1%)

Cigarro (0,1%)

Tônico (0,1%)

Solução (0,1%)

Protetor solar (0,1%)

Pirulito (0,1%)

Mastigáel (0,1%)

Gummies (0,1%)

Concentrado (0,1%)

Chocolate (0,1%)

Argila (0,1%)