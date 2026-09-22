Programa AL VINO mostra a face moderna da tradicional região do Alentejo

Uma das regiões vinícolas mais singulares e tradicionais de Portugal, o Alentejo é tema da nova edição do AL VINO na VEJA+TV. O programa irá ao ar nesta terça, 22, às 21h, nos canais FAST da TV (Samsung TV Plus 2059, LG Channels 126, TCL Channel 10031, Roku 221), no site de VEJA, no YouTube e nas redes sociais da revista. Apresentadora da atração, a jornalista Marianne Piemonte percorreu durante cinco dias a área que fica no centro-sul do país europeu, entrevistando empresários, enólogos e outros profissionais ligados ao mercado de vinhos local. O resultado foi um show de imagens e de informações a respeito de um lugar que passa por uma fase de grandes transformações. Confira aqui um teaser do episódio:

Conforme conta Marianne no início do programa, o Alentejo é daqueles lugares que parecem ter sido feitos para o cinema, com horizontes enormes, oliveiras centenárias, sobreiros, vinhedos e uma luz que parece não ter pressa: “Mas, por trás dessa paisagem quase idílica, existe uma história muito antiga de vinho, e uma região que hoje está fazendo uma pergunta bastante contemporânea. Como preservar uma identidade sem ficar parada no tempo?”.

O Alentejo produz vinhos há mais de 2 000 anos e é hoje a maior região vitivinícola de Portugal. Durante muito tempo, era mais conhecida pelos tintos encorpados. Essa história mudou bastante nos últimos tempos, conforme comenta no programa Christian Burgos, publisher da revista ADEGA e colunista fixo do AL VINO na VEJA+TV. Sem abandonar os rótulos robustos que viraram marca registrada do local, os produtores atualmente também investem em produtos mais leves, com menos teor alcoólico, de forma a se adaptar ao estilo que está em alta entre os consumidores.

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A nova edição do AL VINO destaca ainda a ascensão da região no disputado mercado de enoturismo europeu. Atrativos não faltam a essa área de Portugal, a começar pela gastronomia. Um dos carros-chefes da culinária local são as receitas com o porco preto, ou porco alentejano, conhecido mundialmente pela qualidade superior de sua carne. A fauna e flora do lugar também colocam algumas propriedades de lá em lugar de destaque internacional, a exemplo da vinícola Herdade do Sobroso. Uma das propriedades visitadas pela reportagem do AL VINO, ela já serviu de cenário para dois especiais da National Geographic com flagrantes das centenas de espécies de pássaros que residem por ali, para além das aves migratórias.

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O programa AL VINO percorre essa paisagem para mostrar essas belezas e contar o que existe por trás de alguns dos grandes vinhos portugueses — e das pessoas que fazem essa região pulsar.