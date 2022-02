Xangai quer se tornar principal centro espacial da China até 2025

De vilarejo de pesca a um dos principais portos da China, Xangai perdeu o status no pós-guerra, mas voltou a ser reconhecida recentemente como a capital do luxo no mundo. Agora, o governo local quer transformá-la também em um dos principais centros espaciais da região, com desenvolvimento de tecnologias específicas, incluindo foguetes reutilizáveis e satélites comerciais de baixo custo. Tudo isso até 2025.

A China se esforça para ser uma grande potência espacial até 2030, com várias cidades intensificando os esforços para avançar no desenvolvimento de satélites e foguetes. No ano passado, Shenzhen, cidade do sudoeste, ofereceu até 47 milhões de dólares em incentivos financeiros para projetos neste campo.

O país também está planejando uma nova estação espacial comercial na província insular de Hainan, no sul. E está construindo o quinto local de lançamento de foguetes na cidade portuária de Ningbo, província de Zhejiang.