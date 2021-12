Viagem de William Shatner ao espaço será transformada em documentário

A viagem do ator canadense William Shatner, conhecido como o intérprete do Capitão James T. Kirk na série “Star Trek”, ao espaço será transformada em um documentário. “Shatner in Space” entrará no catálogo do serviço de streaming Amazon Prime nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia no dia 15 de dezembro. A estreia em outras regiões acontecerá em 2022.

Shatner fez parte da segunda missão tripulada NS-18 da Blue Origin, empresa de exploração espacial fundada por Jeff Bezos. Aos 90 anos, o ator se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço, desbancando Wally Funk, de 82, que havia estabelecido o recorde meses antes.

A notícia foi confirmada por Shatner durante um painel virtual do evento de cultura pop CCXP Worlds. “Meu tempo no espaço foi a experiência mais profunda que eu jamais pude imaginar”, afirmou o ator ao Deadline. “Esse especial documentando a minha viagem dá uma visão dramática à experiência e espero que ele inspire o mundo e mostre que precisamos ir ao espaço para salvar a Terra”.

Jeff Bezos fez parte da tripulação da primeira viagem da Blue Origin em 2021. Há uma outra programada para o dia 9 de dezembro, que contará com Laura Shepard, filha de Alan Shepard, primeiro americano a viajar ao espaço, em 1961, o ex-jogador e apresentador Michael Strahan e quatro outros tripulantes pagantes.