VEJA na Antártica: imagens mostram a expedição ao mais inóspito continente

A Antártica está mais próxima dos brasileiros do que se imagina. A distância entre Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e a Estação Antártica Comandante Ferraz, base brasileira na Península Antártica que será reinaugurada nesta semana, é de 3.600 quilômetros. Em comparação, a distância entre a cidade gaúcha e Boa Vista, capital de Roraima, é de 3.789 quilômetros. Contudo, não é tão fácil chegar ao continente e conhecê-lo de perto. Ao longo da última semana, VEJA acompanhou os preparativos finais para a reinauguração. A seguir, veja imagens exclusivas, do fotojornalista Jonne Roriz, que mostram animais, vegetação e paisagens típicos do continente.

1/17 Blocos de gelo se desprendem das geleiras e se espalham pelas praias da península (Jonne Roriz/VEJA) 2/17 Pinguins em região próxima à Estação Antártica Comandante Ferraz, do Brasil (Jonne Roriz/VEJA) 3/17 Vista aérea da ilha Rei George, onde fica localizada a base brasileira na Antártica (Jonne Roriz/VEJA) 4/17 Estrutura da nova estação brasileira (Jonne Roriz/VEJA) 5/17 Percepção do recuo das geleiras: a superfície rochosa das montanhas começou a ganhar espaço em meio à neve e ao gelo (Jonne Roriz/VEJA) 6/17 O verão antártico é marcado por paisagens de gelo solto no mar (Jonne Roriz/VEJA) 7/17 Um elefante-marinho fêmea descansava tranquilamente a alguns quilômetros de distância da base (Jonne Roriz/VEJA) 8/17 Vista noturna do Passadiço, o centro de controle, do Navio Polar Almirante Maximiano (Jonne Roriz/VEJA) 9/17 Nas Geleiras de Nelson, na entrada para a Península Antártica, pinguins foram flagrados em cima de um iceberg (Jonne Roriz/VEJA) 10/17 Praia encoberta por pedaços de gelo (Jonne Roriz/VEJA) 11/17 Resquícios da caça predatória: ossos de baleia contornam o litoral da baía que abriga a estação brasileira (Jonne Roriz/VEJA) 12/17 Pinguim em blocos de gelo (Jonne Roriz/VEJA) 13/17 Jacques Cousteau: o oceanógrafo francês montou uma ossada de baleia, com ossos de espécies diferentes, para alertar para a necessidade de preservação dos animais (Jonne Roriz/VEJA) 14/17 Em locais próximos às geleiras, o mar fica coberto de pedaços de gelo (Jonne Roriz/VEJA) 15/17 Ao contrário do que se imagina, há vegetação na Antártica. Os campos de musgos são a Floresta Amazônica da região (Jonne Roriz/VEJA) 16/17 Geleira em área próxima à Estação Antártica Comandante Ferraz (Jonne Roriz/VEJA) 17/17 Morro da Cruz: um dos pontos mais altos da ilha foi sinalizado com uma cruz (Jonne Roriz/VEJA)