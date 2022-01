Vacinação de crianças começa no DF; outras capitais aplicam o imunizante

Neste domingo, 16, teve início a vacinação de crianças de 11 anos no Distrito Federal. A expectativa é de que 10 mil doses sejam aplicadas ainda hoje em jovens brasilienses.

Nove capitais já começaram a imunizar o público infantil, de cinco a onze anos. São elas: Florianópolis, Recife, Aracaju, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Campo Grande, Fortaleza e São Luís. Em Belém do Pará e São Paulo, a vacinação começará na segunda-feira.

Já no Rio Grande do Sul, o início será no dia 19. Em Tocantins, a imunização de crianças começará no dia seguinte. Para Roraima, a data ainda não foi definida.

O Brasil recebeu o segundo lote de vacinas da Pfizer destinadas a crianças de 5 a 11 anos neste domingo. Até o final de janeiro, a farmacêutica deverá ter enviado 4,3 milhões de doses do imunizante.