Um curso para lidar com emergências no ar como a do ex-global Boni

No começo deste mês, o ex-diretor global José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, de 86 anos, sofreu um infarto em pleno ar, durante uma viagem entre Miami e Rio de Janeiro. Ele acabou sendo socorrido a tempo e passa bem após a realização de uma cirurgia em Orlando para o implante de um stent. Emergências desse tipo são mais comuns do que se parece e, por isso, fora os protocolos já adotados pelas tripulações para lidar com situações do tipo, o Ministério da Educação do Brasil acaba de credenciar o primeiro curso de residência médica aeroespacial do país.

Serão oferecidas duas vagas para esse nova especialidade a partir de 2023 e os detalhes para as inscrições na prova de admissão devem figurar no Diário Oficial da União e na página do Instituto Prevent Senior até o final do mês. A prova será aplicada em janeiro e o início do curso está marcado para o dia 1º de março de 2023. Para concorrer, é obrigatório que os médicos já tenham feito residência em alguma das seguintes áreas: clínica médica, cirurgia geral, terapia intensiva ou pediatria.

Ao longo do curso de dois anos, os residentes serão preparados para lidar com a saúde de pilotos, co-pilotos, tripulação de bordo, aeroviários e trabalhadores de comando de tráfego aéreo. Haverá também treinamento para prestação de serviços como transporte de pacientes, com ênfase em técnicas de socorro de casos graves.