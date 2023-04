UFPA sediará reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

A Universidade Federal do Pará (UFPA) vai sediar a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), prevista para acontecer em julho de 2024. O anúncio foi feito nesta quarta (5) pelo reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho.

A escolha é feita em um momento oportuno em que Belém é candidata à sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30. Ao ser eleito, o presidente Lula havia dito que queria realizar o encontro entre líderes globais na Amazônia, e a capital paraense foi escolhida no início de janeiro, após reunião de Lula com o governador do Estado, Helder Barbalho.

“É muito importante para nós a realização em uma universidade que tem todo esse destaque, essa importância, que é decisiva para a Amazônia, e que representa também, nesse período em que estamos comemorando 200 anos da independência, a união entre o Estado do Brasil e o Estado do Grão-Pará, que se juntaram para formar nossa pátria”, disse o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, em vídeo gravado após o anúncio.

A instituição já recebeu o evento em duas outras ocasiões: em 1983, com as atividades ocorrendo no Campus Guamá, mesmo local onde será realizada a reunião no ano que vem, e em 2007, com as atividades concentradas no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

