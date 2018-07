Tromba-d’água surpreende turistas no Mar Negro

Turistas foram surpreendidos na última semana por uma tromba-d’água na região russa do Mar Negro. O fenômeno ocorreu próximo à costa da cidade turística de Arkhipo-Osipovka.

A tromba-d’água é um tornado de ar e água que forma-se sobre uma superfície líquida. Na maioria das vezes, o fenômeno surge a partir de nuvens de tempestade em cima do mar.

O tornado não costuma causar tanta destruição quanto aqueles formados no continente – no mar, as rajadas de vento não ultrapassam 80 km/h.

Um vídeo do fenômeno foi compartilhado pelo perfil de um hotel da região. Confira: