Telescópio Hubble capta luz da estrela mais distante da Terra já vista

Há mais de 31 anos em atividade, o telescópio Hubble continua a surpreender os pesquisadores. Nesta quarta-feira, 30, a Nasa divulgou uma nova descoberta. Uma imagem mostra a luz da estrela mais distante já registrada, que demorou 12,9 bilhões de anos-luz para chegar a nosso planeta.

Apelidado de Earendel, uma palavra em inglês antigo que signidica “estrela da manhã”, o astro aparece para nós como era quando o universo tinha 900 milhões de anos, ou apenas 7% de sua idade atual. Seu nome técnico é WHL0137-LS e a estrela possui 50 vezes a massa do Sol.

Antes, a estrela mais distante registrada, apelidade de Icarus, também havia sido detectada pelo Hubble, em 2018, e aparecia para nós como era quando o universo tinha 4 bilhões de anos, ou 30% de sua idade atual.

Normalmente, nossos equipamentos não são capazes de detectar a luz de estrelas tão distantes. Mas graças ao alinhamento da estrela com o aglomerado de galáxias WHL0137-08, um acontecimento bastante raro, os pesquisadores puderam usar a atração gravitacional que distorceu o tecido do espaço e do tempo como uma espécie de lupa natural.

Os cientistas da Nasa afirmam que este não é objeto mais distante já captado pelo Hubble. O telescópio já fotografou galáxias a distâncias maiores, mas as luzes de seus astros chegam misturadas. Neste caso, foi a primeira vez que a luz de uma única estrela foi identificada individualmente. Além disso, os pesquisadores dizem que Earendel está distante, mas não é tão velha. Ou seja, é bem mais nova que os 12,9 bilhões de anos-luz.

Quando o novo telescópio James Webb estiver operando, a Nasa espera conduzir novas pesquisas para definir massa, luminosidade, temperatura e outras características do astro.