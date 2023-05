Segundo anel ‘impossível’ é descoberto em asteroide do sistema solar

Desde o século XV, a humanidade sabe que a Terra faz parte de um sistema que orbita o Sol. Desde então, esse complexo tem sido estudado ostensivamente, mas, até hoje, rende descobertas que surpreendem os cientistas. Na última semana, um pesquisador brasileiro descobriu um segundo anel em um asteroide. O mais curioso é que nenhum dos dois deveria estar lá.

Quaoar é um objeto transnetuniano, pois, como diz o nome, ele orbita o sol numa região que está além do último planeta do sistema. No início do ano, quando o primeiro anel do asteroide foi descoberto, ele já surpreendeu a comunidade científica, pois desafia as leis da física.

Todos os anéis descobertos até agora no sistema solar – nos quatro planetas gasosos e em dois outros asteroides – obedecem o limite de Roche. Nessa região, que neste asteroide está a cerca de 1780 quilômetros do centro do objeto, há um equilíbrio entre a atração do corpo maior e a atração entre os detritos. No entanto, o anel descoberto por Chrystian Luciano Pereira, doutorando do Observatório Nacional que coordenou o estudo, está além desse limite, a pouco mais de 4 mil quilômetros de distância.

A revelação mais recente, contudo, foi ainda mais surpreendente. O segundo anel, mais interior que o primeiro, também está além do limite, a cerca de 2500 quilômetros de distância. “Isso implica que o Quaoar é um sistema mais complexo do que pensamos inicialmente”, disse Pereira ao The New York Times.

Os anéis foram chamados de impossíveis, pois a essa distância, a atração entre eles deveria contrabalancear a força da gravidade e fazer com que as partículas se aglutinassem, formando um satélite natural. Isso, no entanto, não aconteceu. O achado mais recente foi publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics Letters.

Por estar a uma distância muito grande, os aros não podem ser vistos por telescópios. Para serem estudados, é necessário que o asteroide – candidato a planeta-anão – passe entre a Terra e uma estrela distante. Quando isso acontece, os pesquisadores conseguem ver a sombra do objeto para estudá-lo melhor. Isso deverá acontecer novamente no próximo dia 13, quando ainda mais detalhes desses detritos misteriosos orbitando Quaoar poderão ser melhor estudados.