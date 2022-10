Saiba quem é o casal que pagou para dar uma volta na Lua

Giro VEJA - sexta, 14 de outubro

As especulações sobre os planos de Lula para a economia são o destaque do dia

A ausência de sinalizações claras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação às diretrizes econômicas de uma eventual gestão vem causando incômodo por parte do setor produtivo e do mercado financeiro. O ex-presidente já afirmou que não manterá o teto de gastos e criticou medidas importantes adotadas recentemente, como a reforma trabalhista e a autonomia do Banco Central. Em paralelo, dá sinais dúbios sobre a gestão das finanças, como quando disse que a economia “não será gerida só por gente do PT”.