Rover chinês envia as primeiras fotos de Marte

O rover Zhurong desceu com sucesso em Marte nas primeiras horas da manhã do último sábado (horário de Pequim), realizando feito inédito como o primeiro jipe-robô de outra nação que não os Estados Unidos a pousar no planeta vermelho. Agora, ele está pronto para iniciar sua rolagem pela região conhecida como Utopia Planitia, uma extensa planície onde teria existido um mar ou um lago bilhões de anos atrás. Esse mesmo local já foi visitado pela sonda americana Viking 2 em 1976, mas só agora será possível identificar se existe água congelada abaixo da superfície, já que o rover tem radar de alcance subterrâneo.

Zhurong gerou uma imagem colorida tirada pela câmera de navegação instalada em sua parte superior, mostrando, além do solo, parte de seus painéis solares, que já foram abertos. Além do radar, da câmera e dos painéis, estes com a função de captar energia e manter carregadas as baterias para a missão de 90 dias, o rover está equipado com uma câmera multiespectral (capaz de captar imagens que não são visíveis a olho nu), um detector para análise de superfície, um detector de campo magnético e um monitor meteorológico.

A CNSA, agência espacial nacional da China, divulgou também uma foto em preto e branco do Zhurong sobre o lander, a pequena nave de pouso que o levou em segurança até o solo. É possível ver claramente a rampa já estendida por onde em seguida o rover desceu.