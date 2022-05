Quem é o segundo brasileiro que irá para o espaço

Depois de Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o país ganha mais um explorador do espaço. É o engenheiro Victor Hespanha, de 28 anos, que comprou um NFT, token não-fungível, e ganhou um sorteio para integrar uma viagem suborbital. Ele vai se juntar a outros cinco tripulantes da missão NS-21, da Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos.

O mineiro investiu no Gen-1, ativo da Crypto Space Agency (CSA), e conquistou um lugar no voo. Com ele, viajarão para o espaço a ex-chefe de testes da Nasa Katya Echazarreta, o piloto Hamish Harding, o empresário Jaison Robinson e o militar reformado Victor Vescovo. Echazarreta será a primeira mulher nascida no México e a mais jovem americana a ser lançada no espaço.

A NS-21 será a quinta missão tripulada do programa New Shepard e a 21ª em sua história. Trata-se de um voo suborbital, que dura alguns minutos, assim que a cápsula atinge 100 quilômetros de altura. A Blue Origin ainda não definiu a data do lançamento.

Foi a primeira vez que Hespanha teve contato com criptomoedas e comprou uma das 5.555 NFTs lançadas ao mercado pela CSA. “Comprei pensando no potencial de valorização, nunca imaginei que seria sorteado”, disse o engenheiro civil em uma declaração por escrito. “Estou realizando um sonho de criança por meio de um NFT, a ficha ainda está caindo.”

Continua após a publicidade