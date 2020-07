Qual a melhor máscara para usar durante a prática de exercícios?

Com a pandemia, muitos praticantes de esporte se depararam com a seguinte questão: como aliar a atividade física às medidas de proteção recomendadas por cientistas? Afinal, algumas máscaras dificultam a respiração e podem até mesmo machucar a pele de quem as usa por muito tempo.

Tendo esse problema em mente, algumas empresas passaram a fabricar máscaras específicas para esportistas, que garantem a segurança do usuário e permitem o exercício físico. Contudo, é preciso lembrar que esses acessórios servem apenas para a proteção de pessoas que não são muito expostas ao vírus — ou seja, médicos e enfermeiros precisam de máscaras muito mais eficientes do que essas.

Para quem é fã de atividade física, a principal característica que o acessório deve ter é a respirabilidade. Além disso, é desejável que o material seja leve e capaz de manter o rosto seco e confortável.

Alguns especialistas têm recomendado máscaras de TNT descartáveis, tendo em vista sua leveza e adaptabilidade ao rosto. Outras opções são as de algodão ou sintéticos, que têm sido preferidas às de PFF1, a qual pode dificultar a respiração.

A Adidas é uma das marcas que investiu no lançamento de máscaras apropriadas para o uso durante a atividade. De acordo com a fabricante, elas têm duas camadas de tecido que não restringem o movimento e evitam que poeira e outras partículas cheguem à boca do usuário. O pacote com três máscaras está sendo vendido por aproximadamente 60 reais.

Outra empresa que tem vendido máscaras que protegem o cliente durante o exercício físico é a Poker. O produto, que sai por menos de 20 reais, tem sido usado por alguns atletas profissionais, a exemplo dos goleiros do Grêmio, que as utilizam durante os treinos.