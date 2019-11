Programe-se: os grandes eventos astronômicos para ver em 2020

Em 2017, um eclipse solar total fez com que 215 milhões de norte-americanos (cerca de 65% da população do país) parasse para assistir ao evento. Com o sol encoberto, a visão que encantou milhões era um círculo de luz que brilhava no céu.

O ano de 2020 será prato cheio para quem se interessa por observar peculiaridades como essa. Alguns desses eventos serão visíveis na América do Sul; outros, apenas em partes longínquas do planeta. Confira, a seguir, a lista dos acontecimentos astronômicos mais facilmente observáveis do ano que vem, para já se programar para ver esses fenômenos fantásticos.

Chuva de meteoros sobre a Califórnia, EUA, em 2017. Chuva de meteoros sobre a Califórnia, EUA, em 2017.

O evento astronômico: Chuva de meteoros

Datas: 3 e 4 de janeiro

Será possível observar do Brasil: Não, apenas na porção norte do planeta

Esse evento tem o potencial de ser a maior chuva de meteoros do ano. Visível apenas do hemisfério norte, pode durar até seis horas. No entanto, o fato de ser inverno durante esse acontecimento aumenta as probabilidades de tempo ruim, o que dificulta a visibilidade do fenômeno.

Superlua vista da Austrália, em 2016. Superlua vista da Austrália, em 2016.

O evento astronômico: Superlua

Datas: 9 de março, 8 de abril e 7 de maio

Será possível observar do Brasil: Sim

Luas cheias que ocorrem quando o nosso satélite natural está no ponto de sua órbita em que está mais perto de nós são conhecidas como superluas. Três dessas ocorrerão no ano que vem. Serão visíveis tanto durante o nascer quanto durante o pôr-da-Lua.

Em 2015, uma chuva de meteoros conhecida como Gemenídeos iluminou o céu noturno. Em 2015, uma chuva de meteoros conhecida como Gemenídeos iluminou o céu noturno.

O evento astronômico: Chuva de meteoros

Datas: 21 e 22 de abril

Será possível observar do Brasil: Sim, mas com dificuldade

A chuva de meteoros, dessa vez, será visível do hemisfério sul. Apesar disso, a visibilidade será baixa. Os meteoros podem gerar bolas de fogo, o que tornaria o evento mais interessante visualmente. Contudo, é difícil prever exatamente o que acontecerá nos céus durante esses dias. Se o tempo for ruim, o evento pode não ser visível.

Um lindo eclipse solar anular registrado no ano de 2013. Um lindo eclipse solar anular registrado no ano de 2013.

O evento astronômico: Eclipse solar anular

Data: 21 de junho

Será possível observar do Brasil: Não, apenas da África e da Ásia

Esse evento acontece quando a Lua está longe demais da Terra para encobrir totalmente o Sol, o que resulta em um anel de luz em volta da Lua enegrecida. O eclipse não será visível do Brasil, mas sim de grande parte da África, sul da Ásia e do Oriente Médio.

A intensidade da luz de um eclipse solar total como o de 2017 pode danificar os olhos do observador. A intensidade da luz de um eclipse solar total como o de 2017 pode danificar os olhos do observador.

O evento astronômico: Eclipse solar total

Data: 14 de dezembro

Será possível observar do Brasil: Sim, com exceção do Norte e do Nordeste

Nesse dia, a Lua encobrirá totalmente o Sol. Apenas um fino contorno de luz e a atmosfera exterior do astro, chamado corona, serão visíveis. Embora apenas partes do sul do Chile e da Argentina conseguirão ver o eclipse total, grandes porções do sul da América do Sul, inclusive trechos do Brasil (com exceção da maior parte do Norte e do Nordeste), poderão enxergar um eclipse parcial. Para observar o fenômeno de forma segura, é necessário usar óculos de sol poderosos.