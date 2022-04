Primeira missão comercial está a caminho da Estação Espacial Internacional

Nesta sexta-feira, 8, um foguete Falcon 9, da SpaceX, decolou do Centro Espacial Kennedy, da Nasa, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, levando a primeira missão comercial, com astronautas civis, para a Estação Espacial Internacional (ISS). A equipe de quatro homens selecionada pela empresa Axiom Space subiu ao céu pouco depois do meio-dia, no horário de Brasília.

Nove minutos após o lançamento, o estágio superior do foguete colocou a cápsula da tripulação em sua órbita preliminar. Enquanto isso, o estágio inferior reutilizável do foguete, tendo se separado do resto da espaçonave, voou de volta à Terra e pousou com segurança em uma plataforma de pouso flutuando em um navio no Atlântico. Na transmissão, um tripulante disse: “Foi um passeio sensacional”.

Se tudo correr como planejado, o quarteto liderado pelo astronauta aposentado da Nasa Michael Lopez-Alegria chegará à estação espacial no sábado, após um voo de mais de 20 horas. A cápsula Crew Dragon, operada de forma autônoma, atracará no posto avançado em órbita a cerca de 400 quilômetros da superfície da Terra.

A SpaceX, empresa de foguetes fundada em 2002 pelo bilionário Elon Musk, estava no controle da missão de sua sede perto de Los Angeles. A Nasa, além de fornecer o local de lançamento, assumirá a responsabilidade pelos astronautas assim que eles entrarem na estação espacial para realizar oito dias de pesquisa científica e biomédica em órbita. A equipe do Ax-1 também realizará experimentos científicos a bordo da ISS, incluindo pesquisas sobre saúde cerebral, células-tronco cardíacas, câncer e envelhecimento.

A missão, que representa uma parceria entre Axiom, SpaceX e Nasa, foi apontada por todos os três como um passo importante na expansão de empreendimentos espaciais comerciais. “Estamos tirando os negócios comerciais da face da Terra e colocando-os no espaço”, disse o diretor da Nasa, Bill Nelson, antes do voo, acrescentando que a mudança permite que sua agência se concentre mais em enviar humanos de volta à Lua, a Marte e em outras explorações do espaço profundo.

O lançamento de sexta-feira também é o sexto voo espacial tripulado da SpaceX em quase dois anos, após quatro missões de astronautas da Nasa à estação espacial e o lançamento “Inspiration 4” em setembro, que enviou uma tripulação totalmente civil para orbitar pela primeira vez. Esse voo não atracou na ISS.

Embora a estação espacial tenha recebido visitantes civis de tempos em tempos, a missão Ax-1 marcará a primeira equipe comercial de astronautas a usar a ISS para o propósito pretendido como um laboratório de pesquisa em órbita.

A equipe de quatro homens da Axiom compartilhará o ambiente com sete tripulantes regulares da ISS pagos pelo governo – três astronautas americanos, um alemão e três cosmonautas russos.

Lopez-Alegria, 63, comandante da missão Axiom, nascido na Espanha, também é vice-presidente de desenvolvimento de negócios da empresa. O segundo em comando é Larry Connor, um empresário imobiliário e de tecnologia e aviador de acrobacias de Ohio designado como piloto da missão. Connor está na casa dos 70 anos, mas a empresa não forneceu sua idade exata.

Completando a equipe do Ax-1 estão o investidor-filantropo e ex-piloto de caça israelense Eytan Stibbe, 64, e o empresário e filantropo canadense Mark Pathy, 52, ambos servindo como especialistas em missões. O voo faz de Stibbe o segundo israelense no espaço, depois de Ilan Ramon, que morreu com seis tripulantes da Nasa no desastre do ônibus espacial Columbia em 2003.