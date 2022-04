Previsão de tempo para Netuno: verão com ondas intensas de frio e calor

A uma distância da Terra que varia entre 4,3 e 4,5 bilhões de quilômetros, Netuno é o planeta mais marginal do sistema solar. E também um dos mais frios, com temperaturas que chegam a menos 220°C em média. Após analisar os registros climáticos do gigante gelado, cientistas observaram variações intensas nas temperaturas atmosféricas entre 2003 e 2020. Uma queda nos termômetros durante o versão no hemisfério sul foi seguida por uma onda de aquecimento no polo correspondente.

O estudo, publicado no Planetary Science Journal, foi baseado em mais de 95 imagens infravermelhas térmicas obtidas a partir de telescópios no Havaí e no Chile, principalmente o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul. É a avaliação mais abrangente até hoje das temperaturas atmosféricas de Netuno.

O verão em Netuno dura cerca de 40 anos, e a estação, no hemisfério sul do planeta, está vigente desde 2005. Mesmo assim, a temperatura da estratosfera, região relativamente estável da atmosfera, caiu 8°C para menos 117°C ao longo dos 17 anos estudados. Em contraste, as temperaturas na troposfera, camada meteorológica ainda mais fria, não mostraram variação significativa, chegando a menos 223°C.

“A atmosfera parece mais complicada do que ingenuamente presumimos, o que, sem surpresa, parece ser uma lição geral que a natureza ensina aos cientistas repetidamente”, disse à agência Reuters Michael Roman, pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Leicester, na Inglaterra, e principal autor do estudo.

As mudanças de temperatura são distribuídas de forma desigual no planeta, com variações regionais. “Suspeito que a queda geral da temperatura possa ser provavelmente devido a mudanças na química atmosférica, que responde à mudança da luz solar sazonal e, por sua vez, altera a eficácia com que a atmosfera esfria”, disse Roman.

Netuno está entre os planetas menos explorados entre os oito que compõem o sistema solar, em razão da grande distância da Terra. A Voyager 2 da Nasa é a única espaçonave que chegou perto, em 1989. “Acho que Netuno é muito intrigante para muitos de nós porque ainda sabemos muito pouco sobre isso”, disse Roman.

O diâmetro médio de Netuno é de cerca de 50.000 quilômetros, tornando-o quatro vezes maior que a Terra. Ele orbita mais de 30 vezes mais longe do Sol que a Terra, a uma distância média de cerca de 4,5 bilhões de quilômetros, precisando de cerca de 165 anos terrestres para completar uma única órbita ao redor do sol – um ano netuniano.