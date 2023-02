Pinturas de Turner e Monet mostram efeitos da Revolução Industrial

O primeiro registro sistemático dos níveis de poluição do ar começou no final da década de 1950, nos Estados Unidos. No entanto, desde o final do século XIX há apontamentos esparsos de contaminação atmosférica. Muito antes disso, dois pintores de escolas distintas, o britânico J.M.W. Turner (1775-1851) e o francês Claude Monet (1840-1926), já mostravam em suas obras sinais dos primeiros efeitos da Revolução Industrial, quando grandes mudanças na agricultura, manufatura e transporte tiveram um efeito profundo nas condições socioeconômicas e culturais da época. É o que mostra um estudo assinado por cientistas das universidades de Harvard e Sorbonne publicado na revista PNAS.

Anna Lea Albright (Sorbonne) e Peter Huybers (Harvard) desenvolveram um modelo estatístico para determinar se as pinturas do romântico Turner e do impressionista Monet refletem o aumento da poluição do ar que nublava os céus de Londres e Paris no século XIX, em meio à Revolução Industrial. A contaminação atmosférica pode fazer com que uma cidade pareça ter menos contraste e mais intensidade a olho nu, e os pesquisadores se perguntaram se isso se refletia nas pinturas dos artistas que viveram e trabalharam naquela época.

Albright e Huybers criaram uma medida de contraste e a testaram em fotografias tiradas em condições claras e poluídas. Em seguida, eles aplicaram esses mesmos critérios em 60 pinturas de Turner e 38 pinturas de Monet, incluindo várias vistas das Casas do Parlamento, Ponte de Waterloo e Ponte de Charing Cross. Além disso, compararam-nas com um indicador histórico de poluição do ar baseado em emissões de dióxido de enxofre.

O aumento das emissões de dióxido de enxofre foi associado à redução do contraste nas pinturas. Com o aumento da poluição do ar, o trabalho de Turner transformou-se de contornos nítidos em nebulosos, cores saturadas em tons pastel e um estilo figurativo em impressionista. Mudanças semelhantes foram vistas nas pinturas de Monet. Simplificando, os artistas parecem ter feito a transição de pinturas mais nítidas para pinturas mais nebulosas.

