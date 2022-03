Orca famosa de aquário em Miami será liberada de shows

Aos 56 anos, a orca Lolita, estrela de shows no Miami Seaquarium há décadas, finalmente se aposentará. A novidade é resultado da mudança de donos do aquário, que firmaram um acordo com reguladores federais do Departamento de Agricultura norte-americano pela proteção do animal.

Lolita foi capturada há meio século perto da cidade de Seattle. Algumas organizações afirmam que ela é a orca mais velha em cativeiro pelo mundo.

O futuro da orca ainda não é claro. Embora fundações protetoras dos animais peçam que o Seaquarium a coloque em algum santuário, por ora, ela deve permanecer no aquário.

O uso de animais selvagens em shows que exigem treinamentos extensos é um assunto bastante polêmico pelo planeta, ainda que seja bastante popular. O equilíbrio entre a vontade de entreter os visitantes e o bem-estar das orcas, golfinhos, leões-marinhos e diversos outros seres vivos que participam das atrações pode ser bem complexo.