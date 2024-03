O que é o equinócio, que dá início ao outono?

O outono está logo ali – oficialmente, pelo menos. O equinócio chega na quarta-feira, 20, à meia-noite e seis minutos, marcando o início da estação no hemisfério sul. Nesta data, tanto o dia quanto a noite duram aproximadamente 12 horas.

No hemisfério sul, onde está o Brasil, o equinócio de outono marca o fim do verão e o início da nova estação. Isso significa que os dias começarão a ficar mais curtos e as noites, mais longas. Com a diminuição da luz solar, as temperaturas também começam a cair.

A palavra equinócio vem do latim aequinoctium, junção de aequus (igual) e noct (noite): noites iguais. Durante o equinócio, o eixo da Terra e a sua órbita alinham-se para que ambos os hemisférios recebam uma quantidade igual de luz solar.

Normalmente, a Terra gira em torno do Sol em ângulo de 23,5°. Durante a maior parte do ano, o eixo da Terra está inclinado em direção ou para longe do Sol. Isso significa que o calor e a luz emanadas da estrela incidem de forma desigual nas metades norte e sul do planeta.

O que são os solstícios?

Os solstícios são como os “primos” do equinócio. Marcam os períodos do ano em que a Terra está em sua inclinação mais extrema em direção ou afastamento do sol. Isto significa que os hemisférios recebem quantidades muito diferentes de luz solar – e os dias e as noites são mais desiguais.

No solstício de verão, o Sol atinge sua maior inclinação sobre o hemisfério norte, iluminando-o mais intensamente. Isso significa que o dia mais longo do ano acontece no hemisfério norte, enquanto o dia mais curto acontece no hemisfério sul. No solstício de inverno, o Sol atinge sua maior inclinação sobre o hemisfério sul, iluminando-o mais intensamente. Agora, a relação se inverte.

Os equinócios marcam o início da primavera e do outono. Os solstícios dão início ao verão e ao inverno.