O que conta mais em um relacionamento?

Uma pesquisa publicada hoje no periódico científico Proceedings of the National Academy of Science buscou investigar o que realmente importa em um relacionamento amoroso. Os cientistas usaram uma abordagem tecnológica, baseada em algoritmos, para analisar aproximadamente 11 mil casais recrutados por 29 laboratórios.

Como resultado, os pesquisadores constataram quais aspectos mais pesam em uma relação do tipo. De acordo com os achados, o compromisso, satisfação sexual, falta de conflito e satisfação do outro são os fatores responsáveis por aproximadamente 45% da variação da qualidade do relacionamento, do ponto de vista dos casais.

Da perspectiva individual, as características mais importantes para a previsão do sucesso de uma relação são a satisfação com a própria vida, a depressão e a ansiedade. Juntos esses traços particulares correspondem a 21% da variação na qualidade do relacionamento.

Segundo os autores do estudo, a técnica usada, com base em machine learning, pode mudar o futuro da análise de relações interpessoais.