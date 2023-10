“O Brasil está bem atrasado na legislação sobre maconha”

Em várias culturas, a administração desses psicodélicos é acompanhada de rituais espirituais. Isso afeta o tratamento?

Quando a maconha começou a ser cultivada, primeiro na China e depois na Índia, a medicina e a religião estavam muito interligadas. Essa união não deixa de ser verdade até hoje. Porque a crença do paciente no tratamento é fundamental para o desfecho. A interação entre as causas, digamos, fisiológicas ou farmacológicas de uma cura e a parte psicológica é profunda. Sabemos pouco sobre isso, mas o que sabemos indica que é preciso resgatar o que se perdeu nas terapêuticas ancestrais.

Há um aumento evidente de novas igrejas e centros espirituais que apregoam o uso de psicodélicos. Há risco de apropriação cultural de elementos tradicionais de povos indígenas nesse contexto?

A produção de cultura e suas interações econômicas são extremamente anárquicas e multivetoriais. Existe um debate muito urgente sobre repartição de benefícios. Veja o exemplo do Ayahuasca, uma invenção ameríndia. Se alguém deve deter a propriedade intelectual do ayahuasca são esses povos ameríndios. Mas existem empresas, no norte global, que tentam patentear o nome ayahuasca e formulação. O capitalismo é uma selva de predação e acho que devemos olhar para a questão com cuidado porque o risco de apropriação é evidente.

Mas há algum benefício nesse tipo de instituição?

As pessoas precisam de tratamento, de reconexão. E todos têm liberdade de culto. Vemos uma multiplicidade de fenômenos que acontecem em paralelo e à revelia de outra parcela da sociedade que busca esse êxtase no contato com o Espírito Santo durante a Eucaristia, na matriz cristã. Essas religiões sincréticas são uma mistura de crenças cristãs com crenças ameríndias e africanas. É tudo muito fascinante do ponto de vista antropológico, mas requer cuidados.

Quais cuidados?

Como pesquisador e biólogo acho que a gente deve respeito e cuidado com os povos originários que realmente fizeram essas descobertas milenares.

Elas ainda são vistas como perigosas por muitas pessoas...

Acho que a discussão vem avançando e faz com que a ficha comece a cair para muitas pessoas. Elas percebem que foram enganadas durante boa parte do século 20. Diziam que algumas substâncias foram proibidas porque eram muito perigosas, e outras foram legalizadas por serem muito seguras. Isso não é verdade. Veja o álcool, que é lícito em quase todas as partes do mundo, mas tem muitos riscos tanto para o usuário quanto para o ambiente social. Isso não significa que devemos demonizar o álcool. Nenhuma substância deve ser demonizada, e nenhuma deve ser glorificada.