Novo programa mostra relação entre mães e filhotes na natureza selvagem

Uma nova série da National Geographic, disponível no streaming Disney+ a partir do dia 18 de agosto, é um prato cheio para os fãs de documentários sobre animais. Com foco em filhotes de alguns mamíferos, o programa retrata momentos importantes do acasalamento, da gestação e do parto de diversos animais, além de mostrar os desafios e prazeres dos primeiros momentos das vidas desses filhotes.

Ao longo de seis episódios, o seriado, intitulado “O Mundo dos Animais”, aborda as transformações pelas quais passam chimpanzés, leões-marinhos, cães-selvagens, elefantes, ursos e leões próximos ao nascimento do mais novo integrante de seus respectivos grupos.

Obstáculos como a dificuldade em encontrar alimentos em tempos de escassez de comida e brigas entre membros da família estão entre os assuntos tratados pela série. O cerne de “O Mundo dos Animais”, contudo, é outro: a sempre especial relação entre mãe e filho.

Para quem gosta de aprender sobre animais e sentir-se parte da vida selvagem, a série é uma oportunidade única de observar os relacionamentos entre filhotes de diversos mamíferos e seus familiares, além de comparar suas complexas dinâmicas sociais com as nossas.