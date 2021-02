Novo coronavírus é encontrado em morcegos na Ásia

Um novo estudo revelou a descoberta de um novo tipo de coronavírus encontrado em morcegos de uma caverna localizada na Tailândia. A pesquisa foi publicada no último dia 9 no periódico científico Nature Communications.

O vírus, denominado RacCS203, compartilha 91,5% de seu material genético com o SARS-CoV-2, causador da covid-19. De acordo com os cientistas responsáveis pelo estudo, o vírus não pode ser transmitido diretamente de morcegos para humanos, mas pode ser contagioso se infectar um hospedeiro intermediário, a exemplo do pangolim.

Uma centena de morcegos e uma dezena de pangolins foram analisadas e investigadas pela equipe entre fevereiro e julho de 2020. A pesquisa indica que o grupo dos coronavírus pode ser muito mais comum no continente asiático do que se pensava, abrangendo muito mais do que a China.

Embora admitam que as amostras analisadas são limitadas, os pesquisadores afirmam que coronavírus bastante parecidos com o vírus causador da pandemia estão presentes em morcegos de muitas regiões da Ásia. A descoberta estende em cerca de 4,8 mil quilômetros a área da provável origem do SARS-CoV-2.