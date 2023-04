Nova imagem de dentro do reator de Fukushima desperta preocupações

Imagens divulgadas nesta terça-feira (4) pela operadora da usina nuclear de Fukushima, no Japão, mostram que a estrutura de um dos reatores foi comprometida pelo terremoto que atingiu a região em março de 2011. As imagens despertaram questionamentos a respeito da capacidade do reator de suportar o impacto de um novo acidente.

O vídeo de aproximadamente cinco minutos, gravado no final de março, mostra que parte do concreto de 120 cm de espessura cedeu e que a estrutura metálica que dá suporte ao núcleo, onde ocorrem as reações nucleares, está parcialmente exposta.

O porta-voz da TEPCO, empresa que opera o reator, afirma que a estrutura metálica está intacta, mas que durante os próximos meses investigações serão feitas para analisar se os suportes precisarão de reforço. No ano passado, a operadora começou a enviar veículos controlados remotamente para capturar imagens da área mais afetada da usina, a unidade 1.

Essas são as primeiras gravações feitas no interior do reator desde o acidente, quando um terremoto de magnitude 9 provocou um tsunami que impactou o sistema de resfriamento da usina. O superaquecimento causou o derretimento de três dos reatores e o consequente vazamento de radiação. Mais de 800 toneladas de combustível radioativos derretido ainda estão no local e devem começar a ser retirados no final deste ano.

O anúncio foi feito poucos dias após o governo do Japão anunciar a reabertura de uma área da cidade de Tomioka, local próximo a usina. A suspensão da ordem de evacuação permite que moradores voltem a habitar a região.

