Nova foto de um buraco negro supermassivo mostra detalhes inéditos

O Observatório Europeu do Sul divulgou, nesta quarta-feira (26), a primeira imagem de um buraco negro em que é possível observar, ao mesmo tempo, a sombra – como é chamado o disco de luz em volta do corpo escuro – e o jato de plasma. O feito ajudará na melhor compreensão de como esses esguichos energéticos se formam.

Na imagem é possível ver que o jato aparece bem próximo ao buraco negro, no mesmo lugar onde a sombra tem origem. Imagens anteriores, como a surpreendente foto divulgada pelo Telescópio de Horizonte de Eventos (EHT), em 2019, já haviam mostrado as estruturas separadamente, mas essa é a primeira vez em que ambos são observados em um mesmo registro.

Isso foi possível pois a imagem foi captada por mais de um telescópio ao mesmo tempo, que formam uma rede espalhada entre Europa, Estados Unidos e Groenlândia. Essa união permitiu a captação de ondas em um espectro mais amplo que o EHT, o que permitiu a visualização de ambas as estruturas simultaneamente.

A sombra é um fenômeno bem compreendido, e se forma através da captura de matéria que passa pelas proximidades do buraco negro. Os jatos de plasma, contudo, ainda não são bem entendidos e essa foto é mais um passo a caminho desse conhecimento. “Neste comprimento de onda, podemos ver como o jato emerge do anel de emissão em torno do buraco negro”, afirma Thomas Krichbaum, do Instituto Max Planck de Radioastronomia.

O corpo supermassivo em destaque se encontra no centro da M87, uma galáxia localizada na vizinhança cósmica da Via-Láctea, a 55 milhões de anos luz de distância.