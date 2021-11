Nos EUA, movimento antivacina não poupa nem o Garibaldo

Nem o Garibaldo saiu ileso do debate sobre vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O carismático pássaro gigante da Vila Sésamo tuitou no sábado em seu perfil americano que tinha tomado a vacina contra a doença. “Minha asa está um pouco dolorida, mas dará ao meu corpo uma dose extra de proteção que mantém a mim e a outras pessoas saudáveis”, escreveu o personagem.

Foi o que bastou para a ala conservadora do Partido Republicano responder com agressividade ao “Big Bird”, como é chamado nos EUA. O senador do Texas Ted Cruz, por exemplo, acusou-o de fazer “propaganda governamental”. E não foram só políticos. A colaboradora da Fox News, Lisa Boothe, classificou a iniciativa como “lavagem cerebral de crianças”.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it’ll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.

Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!

— Big Bird (@BigBird) November 6, 2021