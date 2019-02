Missão quer chegar até o centro da Terra em 2020

1. Para atingir o manto do planeta, os tubos de escavação terão de percorrer seis quilômetros de rochas duras zoom_out_map 1 /7 Para atingir o manto do planeta, os tubos de escavação terão de percorrer seis quilômetros de rochas duras (IODP/Divulgação/VEJA/VEJA) Para atingir o manto do planeta, os tubos de escavação terão de percorrer seis quilômetros de rochas duras

Além de perfurar o solo, os tubos usados nas missões do IODP têm de ser capazes de carregar amostras das rochas perfuradas até a superfície

Par bater o recorde mundial de profundidade, as brocas do navio Chikyu tiveram de perfurar mais de 2.000 metros de rochas no fundo da água



O navio Chukyu é capaz de carregar sete quilômetros de tubos. Os pesquisadores têm de aumentar sua capacidade para 10 quilômetros, a fim de chegar ao manto

O navio Chikyu foi construído em 2002 para ser usado em missões do IODP

Operador comanda a atividade da broca a bordo Chikyu. A partir de 2013, cientistas brasileiros participarão das missões

As brocas são feitas de uma dura mistura de carbeto de tungstênio com diamantes artificias. Mesmo assim, elas só duram 60 horas em contato com as rochas do fundo do oceano

Um mês depois de o jipe-robô Curiosity pousar na Cratera Gale, em Marte, a humanidade alcançou outro ponto tão inexplorado quanto o planeta vermelho – mas sem um décimo do glamour e da publicidade recebida pela sonda da Nasa. No dia 9 de setembro, o navio japonês Chikyu escavou um buraco de 2.466 metros no fundo do mar e retirou amostras de rochas para pesquisas sobre o interior de nosso planeta. É a maior profundidade já atingida por uma missão científica e o mais próximo do manto terrestre que o homem já chegou. No entanto, segundo os cientistas responsáveis pelo projeto, essa missão é só um aperitivo de algo muito mais ambicioso.

Até o começo da década de 2020, eles pretendem triplicar essa distância, percorrendo seis quilômetros de rochas duras até atingir o manto terrestre – a camada imediatamente abaixo da crosta, onde podem estar guardados os segredos da formação do planeta e dos limites da vida. A região, que possui 68% da massa da Terra, ainda é um mistério para a ciência. “Perfurar até o manto é a missão mais desafiadora da história das ciências da Terra”, escreveram os geólogos responsáveis pelo projeto em um documento detalhando a escavação.

O valor total da empreitada é calculado em um bilhão de dólares. Tudo isso para atravessar com tubos de aço 4.000 metros de água, 200 metros de sedimentos e 5.500 metros de rochas basálticas. Depois de alcançar o manto, será necessário percorrer todo o caminho de volta, carregando as pedras a serem analisadas pelos cientistas (veja como será a missão no infográfico abaixo). “O comprimento total da broca terá de ser de 10 quilômetros, e o diâmetro do buraco, apenas 30 centímetros. Nem a ciência nem a indústria já percorreram essa distância em meio a pedras, no meio do oceano. Esse será nosso maior desafio”, disse Damon Teagle, pesquisador da Universidade de Southampton e um dos idealizadores do projeto, em entrevista ao site de VEJA.

Esforço internacional – A missão até o manto terrestre faz parte dos planos traçados pelo Programa Integrado para a Escavação do Oceano (IODP, na sigla em inglês) para os próximos dez anos. O programa reúne cientistas de vários países do mundo, como Estados Unidos, Japão e Austrália, com o objetivo de monitorar e coletar amostras do fundo do mar. Desde agosto, o Brasil faz parte do projeto, e cientistas do país devem estar em todas as missões do programa a partir de 2013 – inclusive nas que buscam o centro da Terra.

Os pesquisadores já escolheram três possíveis locais para a escavação: os mares ao redor do Havaí, da Califórnia ou da Costa Rica. Como a crosta da Terra mede de quatro a seis quilômetros debaixo do oceano e mais de trinta debaixo dos continentes, a missão terá de acontecer necessariamente em alto mar. Para escolher as localidades exatas, os pesquisadores tiveram de levar em conta fatores como idade e temperatura do terreno e condições climáticas do local.

O navio usado na perfuração deve ser o mesmo Chikyu que bateu o recorde de profundidade no mês passado. Ele foi desenvolvido por pesquisadores japoneses em 2002 justamente para ser usado nas missões do IODP. Os pesquisadores já adiantam que a equipe a bordo do navio deve enfrentar grandes dificuldades para cumprir sua missão, como “escavar em uma grande profundidade em pleno mar aberto, perfurar pedras extremamente duras, retirar as amostras de rocha sem contaminá-las, enfrentar temperaturas muito altas, chegando a mais de 300 graus Celsius, e pressão incrivelmente forte”, enumera Teagle.

Outro problema é a duração das brocas usadas pela equipe. Embora feitas de uma dura mistura de carbeto de tungstênio (material três vezes mais rígido que o aço) com diamantes, elas não resistem a mais de 60 horas de trabalho, por causa do atrito com as rochas do centro do planeta. Até 2020, os pesquisadores devem encontrar modos de torná-las mais robustas e duráveis, senão correm o risco de o processo de escavação se estender por anos. Mas será que tanto esforço – e dinheiro gasto – vale a pena? Qual o objetivo disso tudo?

1. Poço Superprofundo de Kola zoom_out_map 1 /4 (Reprodução/VEJA/VEJA)

Quando: Décadas de 70 e 80



Onde: Península Kola, no noroeste da Rússia



Profundidade: 12.262 metros



O que foi: Programa da União Soviética que pretendia perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Em sua época, alcançou o ponto artificial mais profundo da Terra. Mesmo assim, permaneceu muito distante da fronteira com o manto, uma vez que a crosta terrestre era muito grossa na região.



2. Poço 504-B zoom_out_map 2 /4 (IODP/VEJA/VEJA)

Quando: 1979 - 1993



Onde: Litoral da Costa Rica



Profundidade: 2.111 metros



O que foi : Buraco escavado pelo Ocean Drilling Project (ODP), antecessor do IODP, para estudar a propagação de ondas sísmicas na crosta do oceano. O trabalho foi feito pela navio JOIDES resolution.



3. Poço Sakhalin-1 zoom_out_map 3 /4 (Reprodução/VEJA/VEJA)

Quando: Agosto de 2012



Onde: Ilha Sakhalin, no leste da Rússia



Profundidade: 12.376 metros



O que foi : Um consórcio realizado pela Exxon Mobile e outras empresas petrolíferas localizar óleo e gás nas profundidades da Rússia.



4. Navio Chikyu zoom_out_map 4/4 (Jiji Press/AFP/VEJA/VEJA)

Quando: Setembro de 2012



Onde: Península Shimokita, no Japão



Profundidade: 2.466 metros



O que foi: A missão realizou a maior escavação científica já feita em alto mar, e chegou mais perto do manto do que qualquer outra. Até 2020, os pesquisadores pretendem alcançar o manto do planeta usando o mesmo barco.



A viagem sem fim ao centro da Terra – O principal motivo para querer ir até o centro da Terra é simplesmente porque nunca estivemos lá. Tudo que sabemos sobre essa região e o que ela significa para a formação terrestre vem de evidências coletadas aqui na superfície. “Não temos nenhuma amostra do manto da Terra para estudar – e ele representa maior parte de nosso planeta”, diz Teagle.

As primeiras evidências da existência do manto foram coletadas pelo meteorologista croata Andrija Mohorovičić em 1909, quando ele percebeu que as ondas sísmicas se moviam mais rápido abaixo dos 30 quilômetros de profundidade do que nas camadas acima, prevendo que haveria aí uma mudança na composição da Terra. A partir de rochas que chegaram até a superfície durante o surgimento de ilhas e vulcões, os pesquisadores sabem que a região é composta por minerais ricos em magnésio. “No entanto, não sabemos a composição exata do manto, porque as amostras foram alteradas pela reação química com a água do mar e o magma durante sua jornada até a superfície”, afirma o pesquisador.

E é justamente na composição química dessas rochas que mora, segundo os cientistas, a resposta para alguns dos segredos mais antigos da ciência, como a origem de nosso planeta. “É a partir dessa análise que poderemos saber como a Terra foi formada, como o planeta evoluiu a partir disso e como ele funciona hoje”, afirma Teagle. Os pesquisadores ainda dizem que, ao visitar a região, vão poder entender quais os limites da vida: em que condições de temperatura, pressão e acidez ela é possível. “Podemos descobrir evidências de vida microbiana muito profunda, no fundo da crosta. Ou, quem sabe, até no próprio manto.”

Segundo os pesquisadores, a exploração do centro da Terra tem outra semelhança com a exploração espacial, além da busca por territórios desconhecidos e por evidências de vida: ela não tem limites definidos. “Se conseguirmos atingir nosso objetivo, o próximo grande passo será alcançar a divisão entre a camada mais rígida e a menos rígida do manto, que se encontra a 150 quilômetros de profundidade, e está sob 1.300 graus Celsius”, afirma Damon Teagle. Depois disso, existem mais 6.000 quilômetros totalmente inexplorados de rochas, magma e ferro. Assim como no espaço, não parecem haver fronteiras para a exploração científica do centro da Terra.