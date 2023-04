Mapa permite ver como era seu endereço há 750 milhões de anos

Há aproximadamente 240 milhões de anos, o trecho de terra em que se construiria a Avenida Paulista, um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, fazia parte do supercontinente conhecido como Pangea. A geografia passada não tinha nenhuma semelhança com o mar de edifícios de hoje, ou mesmo com a distribuição da massa terrestre que conhecemos. Mas, se ter essa informação ainda não permite que você imagine a distribuição geográfica da Terra pré-histórica, um mapa interativo pode ser bem didático e divertido. Pois foi com essa ideia que Ian Webster, curador do maior banco de dados digital de dinossauros do mundo, criou o Ancient Earth, ferramenta que permite visualizar como seu endereço era em um passado muito, muito distante.

No mapa interativo, os interessados podem sobrepor os limites territoriais atuais às formações geológicas do passado – e nesse caso, o passado pode ser até 750 milhões de anos atrás. Os resultados são surpreendentes. O Brasil, por exemplo, não tem ainda o vasto Oceano Atlântico que banha todo nosso litoral, e está separado por alguns poucos metros da África.

O mais divertido, no entanto, é que nessa modalidade de mapa, os usuários podem inserir um endereço específico, como a rua de suas casas, ou uma região mais ampla, como uma cidade, um estado ou um país. Depois, ele pode navegar por datas que variam de zero a 750 milhões de anos. Ou escolher visitar Eras geológicas, como o surgimento das primeiras algas verdes ou a extinção dos dinossauros. Atualmente, o mapa oferece 26 opções de linha do tempo, voltando do presente ao período criogeniano, em intervalos que vão de 15 a 150 milhões de anos.

A proposta se baseou em dados do Projeto PALEOMAP, que tinha como objetivo ilustrar o desenvolvimento das placas tectônicas das bacias oceânicas e continentais, bem como a mudança na distribuição da terra e do mar durante os últimos 1100 milhões de anos. Ancient Earth está em inglês, mas pode ser facilmente navegado com a ajuda do tradutor de páginas do Google. Além disso, a ferramenta conta com recursos interessantes, como opções de exibição que incluem rotação do globo, iluminação, cobertura de nuvens e linha do Equador. Pode-se dar zoom para ver melhor os limites geográficos e os períodos selecionados contam com um breve resumo da Era geológica de que faz parte. Ademais, o projeto gráfico ainda conta com a indicação de possíveis dinossauros que viviam em regiões próximas à área selecionada e, ao clicar na espécie, somos encaminhados para uma página com mais informações sobre o fóssil.

