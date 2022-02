Maior pterossauro do Jurássico é encontrado na Escócia

O fóssil do maxilar de um dinossauro encontrado na Ilha de Skye, na Escócia, levou a uma descoberta fascinante. Os pterossauros voavam pelos céus do planeta muito antes do que se imaginava e tinham pequenos dentes ao longo do bico para segurar melhor suas caças. Os pesquisadores responsáveis por analisar os restos fósseis disseram nesta terça, 22, que o Dearc sgiathanach viveu há cerca de 170 milhões de ano, durante o Período Jurássico. O nome científico deriva do gaélico e significa “réptil alado”.

Com uma envergadura de cerca de 2,5 metros, o Dearc lança nova luz sobre a evolução dos pterossauros, já que muitos deles só alcançariam esse tamanho apenas 25 milhões de anos depois. Eram, sem sombra de dúvida, as maiores criaturas voadoras que haviam habitado a Terra até aquele momento. No período Cretáceo, alcançaram dimensões muito maiores – tão grandes quanto caças militares.

Os pterossauros, que viveram ao lado dos dinossauros, foram o primeiro de três grupos de vertebrados a conseguir voar, surgindo há cerca de 230 milhões de anos. As aves surgiram há cerca de 150 milhões de anos e os morcegos há cerca de 50 milhões de anos. A descoberta questiona a ideia de que a competição com pássaros pode ter inicialmente impulsionado a explosão do tamanho dos pterossauros.

“Quando estava batendo asas em torno das cabeças dos dinossauros há 170 milhões de anos, era o maior animal que já havia voado na história da Terra (como a conhecemos)”, escreveu em um tuíte Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo e co-autor do estudo, publicado na revista Current Biology.

Welcome Dearc sgiathanach, our new species of pterosaur from the Middle Jurassic of the Isle of Skye, Scotland!

When it was flapping around the heads of dinosaurs 170 million years ago, it was the largest animal that had ever flow in Earth history (that we know of). pic.twitter.com/yR9tOojSGE

— Steve Brusatte (@SteveBrusatte) February 22, 2022