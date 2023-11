Lua é pelo menos 40 milhões de anos mais velha do que se acreditava

Em 1972, a NASA lançou a última missão Apollo em direção à Lua. Três anos após ter levado o homem ao satélite pela primeira vez e já tendo provado sua vitória contra a União Soviética na corrida espacial, os Estados Unidos não tinham muito mais o que fazer lá. Os tripulantes da edição 17 da missão, no entanto, tinham a tarefa de trazer de volta algumas amostras do solo lunar. O projeto foi bem sucedido e, cinco décadas depois, o material continua sendo estudado e, agora, revela mais um segredo: o astro é alguns milhões de anos mais velho do que se acreditava.

A Lua nasceu a partir do impacto de um grande objeto contra a Terra. O maior detrito expelido continuou orbitando o planeta, dando origem ao satélite natural. Até agora, estimava-se que isso tivesse ocorrido há 4 bilhões de anos, mas a análise mais recente, publicada no periódico científico Geochemical Perspectives Letters, revelou que o astro é, pelo menos, 40 milhões de anos mais velho do que se imaginava.

Isso foi calculado observando os cristais que estão sob a superfície da Lua. Quando o impacto ocorreu, a energia foi tamanha que as rochas que deram origem ao satélite derreteram, portanto, de acordo com Philipp Heck, professor na Universidade de Chicago e autor do estudo, “quaisquer cristais nesse superfície só podem ter se formado após o resfriamento deste oceano de magma lunar.”

A idade dos cristais foi avaliada pela técnica de radiometria. Através desse método, os pesquisadores conseguem determinar a quantidade de elementos radioativos que decaíram, ou seja, perderam prótons e nêutrons para se transformarem em outros elementos. O tempo que cada químico demora para passar por esse processo é bem conhecido, e, portanto, através dessa avaliação, é possível determinar a idade aproximada dos cristais.

A análise mostrou que esses cristais foram formados há 4,46 bilhões de anos. Não é possível dizer, com certeza, se essa é a idade exata da Lua, mas como ele só pode ter se formado após o resfriamento, é seguro afirmar que o satélite não é mais novo do que isso. A aguardar quais serão as próximas novidades.