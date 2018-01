Laboratório aumenta em 1400% preço de remédio contra câncer

Um laboratório da Flórida enfrenta um pesadelo midiático desde que a imprensa americana revelou que, após comprar a licença de um velho medicamento contra um agressivo tumor cerebral, a empresa aumentou em 1400% seu preço: de 50 dólares por comprimido para mais de 700.

A NextSource Biotechnology, um laboratório desconhecido com sede em Miami, comprou em 2013 a licença do fármaco lomustina da Bristol-Myers Squibb. Segundo uma investigação do Wall Street Journal publicada em 25 de dezembro, a empresa aumentou o preço do comprimido de 100 miligramas, que era vendido por cerca de 50 dólares, para 768 dólares, comercializando-o nos Estados Unidos com o nome Gleostine.

A patente da lomustina – antes conhecida como CeeNU ou CCNU – expirou, e não tem um equivalente genérico. É um fármaco quimioterapêutico desenvolvido há mais de 40 anos para tratar o glioblastoma, um agressivo tumor cerebral.

A publicação do artigo do WSJ provocou uma onda de acusações de “cobiça corporativa” nas redes sociais e uma carta aberta de uma associação de ativistas democratas do condado de Miami-Dade, que exige uma investigação judicial sobre a NextSource por “especulação de preços e práticas anticompetitivas”.

O advogado da farmacêutica, Joseph DeMaria, disse à AFP que pedirá uma retratação pública e que não descarta denunciar o WSJ e os ativistas por difamação. DeMaria afirmou que a NextSource produz outras doses menores e, portanto, mais econômicas do comprimido.

“É verdade que a companhia tem um comprimido que custa 700 dólares, mas eles não estão te dizendo que o preço médio de todos os comprimidos que a companhia vende é um pouco acima de 400 dólares”, disse. O advogado também argumentou que a empresa deve pagar dois milhões de dólares por ano à agência de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e que o custo da matéria-prima da lomustina aumentou 30%.