Jantar Jurássico: restaurante chinês descobre pegadas de dinossauros

Muitos locais ganham fama por seus frequentadores célebres. Agora, um restaurante ter sido frequentado, há milhões de anos, por dinossauros? Foi isso que aconteceu no Garden Restaurant, que fica na Província de Sichuan, na China. No ano passado, um frequentador do espaço notou que marcas deixadas no pátio externo poderiam ser muito mais que irregularidades no piso. Algum tempo depois, os espaçamentos foram identificados por especialistas como pegadas fossilizadas dinossauros.

As pisadas são regularmente espaçadas, com cerca de 50 a 60 cm de distância entre uma e outra e, possivelmente, foram deixadas por um saurópode de pescoço comprido que viveu no período Cretáceo, há aproximadamente 100 milhões de anos. As pequenas poças foram identificadas ainda na década de 1950, mas ninguém desconfiou de seu valor histórico na ocasião e elas foram cobertas pelo proprietário do imóvel, que queria deixar o terreno mais plano.

Décadas depois, o espaço foi transformado em um restaurante e uma reforma feita há três anos evidenciou novamente as pegadas. No entanto, apenas em 2022 o cliente observador notou que elas poderiam ser algo de valor inestimável. Paleontólogos das universidades de Queensland, na Austrália, e da China compararam o tamanho das pegadas com esqueletos fósseis completos e estimam que o “pé grande” tinha aproximadamente 10 metros de comprimento. Sabe-se, porém, que os dinossauros costumavam ter passos bastante curtos, o que pode parecer ilógico para seres tão gigantes. Muitos tinham uma velocidade de caminhada de não mais que dois quilômetros por hora.

A descoberta curiosa deixou pesquisadores e leigos bastante entusiasmados. Isso porque a região onde as pegadas foram encontradas não tem grandes registros fósseis de dinossauros, então, essas passadas dão informações valiosas sobre os habitantes pré-históricos que fixaram residência na área.

Continua após a publicidade