Janela para limitar aquecimento a 1,5 ºC pode se fechar antes de 2030

Atualizado em 31 out 2023, 17h52 - Publicado em 31 out 2023, 17h11

Em 2015, durante a COP21, em Paris, as Nações Unidas definiram que o aquecimento até o final deste século, em relação aos níveis pré-industriais, não poderia ultrapassar os 2 ºC e, idealmente, deveria ficar dentro do limite de 1,5 ºC. Este último cenário, no entanto, parece cada vez menos provável. De acordo com um trabalho publicado nesta segunda-feira, 30, o limite de emissão de gás carbônico para limitar o aquecimento ao cenário mais conservador deve ser atingido antes de 2030.

O estudo, publicado na Nature Climate Change, revisou as análises anteriores e reduziu pela metade a quantidade de CO 2 que pode ser emitida sem que as temperaturas globais aqueçam acima de 1,5 ºC. Se a queima de combustíveis fósseis se mantiver como está, esse limite deve ser ultrapassado em seis anos.

“Um dos componentes mais importantes do saldo de emissões restantes é a contribuição dos compostos não carbônicos na mudança total de temperatura”, afirma Christopher Smith, professor da Universidade de Leeds e autor do estudo, em coletiva. “Basicamente, existem elementos que são coemitidos com a combustão de combustíveis fósseis.”

Os autores explicam que há algumas incertezas. Esse limite, que agora foi reduzido para 250 gigatoneladas de CO 2 (em comparação com as 500 gigatoneladas das estimativas anteriores), dá 50% de chance de manter o aquecimento dentro dos objetivos mais conservadores. Nessa mesma margem de segurança, 1200 gigatoneladas de emissões são necessárias para manter o aquecimento dentro dos 2 ºC, o que pode levar algo entre 12 e 23 anos.

Os cálculos são difíceis porque podem ser influenciados por muitos fatores, conhecidos e desconhecidos e, por isso, são atualizados com frequência. Uma coisa, contudo, é inquestionável: o aquecimento global é um fato e o tempo para tomar medidas efetivas contra as consequências mais drásticas se reduz a cada dia.

