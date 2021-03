Humanos compartilham genes com primeiros animais da Terra

Uma nova pesquisa da Universidade da Califórnia em Riverside revelou que nós compartilhamos genes com animais de 555 milhões de anos atrás. Esses seres, que estão entre os primeiros a viverem na Terra, não tinham cabeças, braços ou pernas, parecendo mais com tapetes simplórios do que com os animais que conhecemos hoje.

Os seres analisados pelos cientistas pertencem a mais de quarenta espécies distintas do período Ediacarano. Os animais mediam de alguns centímetros a quase um metro de comprimento.

A ideia dos pesquisadores era entender onde esses seres se encaixam na árvore da vida — ou seja, quem são seus ancestrais, seus descendentes diretos, etc. Ao longo do estudo, eles constataram que o homem possui características em comum com esses animais, que devem ter originado diversos outros seres pelo planeta, inclusive o ser humano.

Entre os animais analisados, por exemplo, está o ancestral de todos os seres vivos que são bilateralmente simétricos, a exemplo das minhocas.