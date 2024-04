Gene descoberto em moscas é batizado em homenagem a Kevin Bacon; entenda

É um conhecimento comum que a maioria dos indivíduos está conectada por alguns poucos laços sociais de distância. Na internet isso virou um jogo, em que as pessoas tentam descobrir quantos laços separam qualquer ator ou atriz do famoso Kevin Bacon. A atriz Angelina Jolie, por exemplo, nunca trabalhou com ele, mas ambos trabalharam com James McAvoy, então apenas dois nós separam os dois. É o que ficou conhecido como Número Bacon. Agora, o jogo inspirou o nome de um gene. Chamado de dokb (sigla para graus de kevin bacon, em inglês), o elemento genético está relacionado a sociabilidade em moscas.

O nome não é a única parte interessante desse trabalho científico. Há décadas pesquisadores tentam encontrar a relação entre a genética e o comportamento em grupo, mas até agora isso ainda não era bem compreendido. “Nós ficamos muito felizes quando descobrimos”, disse a Veja Joel Levine, autor do artigo publicado nesta terça-feira, 30, na Nature. “Sempre suspeitamos que houvesse uma contribuição genética para a estrutura dos grupos, mas, até identificarmos o dokb, não podíamos ter certeza. Havia até alguma dúvida na comunidade científica de que algum dia seríamos capazes de encontrar um gene.”

Como a pesquisa foi feita?

Para isso, os pesquisadores investigaram o papel desse elemento genético em influenciar a centralidade na espécie Drosophila melanogaster, conhecidas popularmente como moscas de fruta. Centralidade mede, basicamente, a capacidade de um indivíduo em determinar a coesão de um grupo. O que a pesquisa mostra é que quanto maior a atividade desse gene, maior a centralidade, ou seja, maior a proximidade e a cooperação entre os indivíduos de um determinado grupo.

Isso também acontece em humanos?

O trabalho ainda mostrou que a proteína que deriva da expressão desse elemento se concentra no cérebro, sugerindo que ele, de fato, interfere no comportamento dos indivíduos. Curiosamente, esse gene não é encontrado em humanos ou outros animais, mas os pesquisadores acreditam ser uma questão de tempo até que algo semelhante seja encontrado em outras espécies. “Dado que a sociabilidade é encontrada em quase todos os animais, desde fungos viscosos até baleias azuis, suspeitamos que quaisquer que sejam as vias em que a proteína Dokb esteja envolvida, elas provavelmente serão encontradas nos outros, também”, afirma Levine.

Os pesquisadores ainda revelaram que a escolha de Bacon não foi baseada apenas no jogo. “Através do seu trabalho filantrópico, o ator reconheceu e enfatizou a importância das conexões das pessoas entre si”, diz Rebecca Rooke, primeira autora do estudo. “Outra razão pela qual batizamos o gene em homenagem a Kevin Bacon foi que ele é amigo de infância do Dr. Joel Levine.”