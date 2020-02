Fotos vencedoras de concurso mostram detalhes da vida animal

Uma foto que retrata dois roedores brigando em uma estação de metrô londrina venceu a categoria Wildlife Photographer of the Year, do prêmio LUMIX People’s Choice. A imagem, de autoria do inglês Sam Rowley, se destacou entre os 28 000 votos computados.

Mais de 48 000 imagens acabaram inscritas na disputa, promovida pelo Museu de História Natural de Londres. A campeã será exibida no endereço até o final de maio.

Os ratos fotografados por Rowley lutavam por algumas migalhas. O profissional passou horas deitado no chão do metrô durante uma semana até conseguir o clique perfeito. De acordo com ele, conseguiu mostrar um drama inesperado do ambiente urbano.

Além dessa, entre as cinco melhores fotos da competição, apareciam a de um orangotango sendo explorado para entretenimento, uma onça e seu filhote com uma anaconda capturada (registrada no Pantanal brasileiro), um guarda florestal e um filhote de rinoceronte protegido por ele e um grupo de renas árticas. Confira abaixo:

As renas árticas, pouco visíveis em meio à neve, registradas por Francis De Andres