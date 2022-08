Fotógrafos espaciais divulgam a mais detalhada imagem da Lua já feita

Foram necessárias mais de 200 mil imagens, tiradas ao longo de uma única noite, e combinadas quase como um mosaico, para criar a imagem mais detalhada da Lua já divulgada. O impressionante retrato foi feito pelo astrofotógrafo Andrew McCarthy, especializado em registrar o cosmo, e o cientista planetário Connor Matherne.

A fotografia mostra o lado direito da Lua iluminado pelo Sol. Do lado esquerdo, as manchas vermelhas e azuis são ferro e feldspato oxidados por átomos de oxigênio errantes provenientes da Terra. As cores podem até parecer falsas, mas são verdadeiras. Embora nosso olho não seja capaz de enxergá-las naturalmente, elas passam a ser visíveis por conta do aumento da saturação feita por McCarthy.

Em entrevista à radio NPR, McCarthy afirma que o trabalhoso processo de edição é responsável pelo nível de detalhes. Foram 200 mil fotos tiradas McCarthy em sua casa, no Arizona, e outras 500 imagens que Matherne capturou na Louisiana para garantir as cores. As imagens foram reunidas, umas sobre as outras, para aumentar a precisão.

A inspiração para o trabalho veio da missão Artemis, da Nasa, que vai levar astronautas de volta à superfície lunar pela primeira vez em mais de 50 anos. A próxima etapa do projeto da agênica espacial americana é um voo de teste, não tripulado, previsto para o dia 29 de agosto.