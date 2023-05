Fósseis descobertos na África revelam drama de extinção em massa

Giro VEJA

A euforia cautelosa do governo com a aprovação do novo arcabouço fiscal

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou o dia hoje comemorando o placar de ontem na Câmara dos Deputados, que deu 372 votos a favor do novo arcabouço fiscal. A votação e o julgamento de Fernando Collor no Supremo Tribunal Federal são temas do Giro VEJA.