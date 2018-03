Família encontra carta de 132 anos dentro de garrafa na Austrália

Uma carta de 132 anos foi encontrada por uma família dentro de uma garrafa parcialmente enterrada em uma praia Austrália Ocidental. O objeto, o mais antigo desse tipo já encontrado, foi levado a pesquisadores do Western Australian Museum (WAM, na sigla em inglês) para análise. Acredita-se que a garrafa foi atirada ao Oceano Índico a 950 quilômetros da costa australiana, a partir de um navio alemão.

A garrafa, assinada em 12 de junho de 1886, foi descoberta pela fotógrafa Tonya Illman na ilha de Wedge, 180 quilômetros ao norte da cidade de Perth. Até então, o recorde de carta dentro de uma garrafa mais antiga já encontrada era de 108 anos, contados entre o lançamento da mensagem ao mar e a sua descoberta.

Tonya disse que percebeu o objeto quando o carro de seu filho ficou atolado na areia macia e ela decidiu descer do veículo. “Minha amiga Grace Ricciardo e eu estávamos andando pelas dunas quando vi algo que saía da areia e fui olhar mais de perto”, conta Tonya, em comunicado divulgado pelo WAM.

“Parecia simplesmente uma linda garrafa velha, então peguei pensando que poderia ficar bonita na minha estante de livros. A namorada do meu filho foi quem descobriu o bilhete quando passou a mão para tirar a areia. A mensagem estava úmida, enrolada firmemente e embrulhada com uma corda.”

Tonya diz que levou o objeto para casa e esperou a carta secar. Quando abriu, viu que havia um texto impresso, com algumas partes escritas à mão, todo em alemão. Ela e o marido, Kym, começaram a buscar informações sobre a mensagem na internet e descobriram que ela fazia parte de um experimento oficial conduzido pelo Deutsche Seewarte, ou o Observatório Naval Alemão, como é conhecido atualmente.

Rotas

De 1864 a 1933, milhares de garrafas com mensagens foram atiradas aos mares por navios alemães, principalmente com o objetivo de estudar as correntes marítimas e buscar rotas mais rápidas de navegação. Cada uma das mensagens continha uma forma diferente de escrever a data em que ela foi jogada ao mar, as coordenadas exatas de sua origem, o nome do navio, os portos dos quais ele partiu e aos quais se dirigia e a rota escolhida.

Este afirmava que a mensagem havia sido atirada a partir de uma embarcação chamada Paula, que viajava da capital do País de Gales, Cardiff, para Macáçar, nas Índias Orientais Holandesas – atual Indonésia. Na parte de trás, o bilhete pedia para que a pessoa que o encontrou escrevesse a data e o local da descoberta e devolvesse o objeto às autoridades alemãs. Foi então que Tonya decidiu levá-lo ao museu australiano para obter mais informações.

Os pesquisadores acreditam que a garrafa chegou à praia cerca de um ano após o lançamento – porém, permaneceu escondida debaixo uma camada de areia úmida por mais de um século, até que os ventos a desenterrassem. Uma análise aprofundada confirmou que a data de fabricação da garrafa e do papel era compatível com o ano em que a mensagem foi assinada.

Os especialistas também contataram observatórios na Alemanha e na Holanda e confirmaram a existência do navio, as datas, as coordenadas e até a autenticidade da caligrafia do capitão.

Dos milhares de garrafas jogadas ao mar durante os 69 anos de experimento, apenas 663 bilhetes foram devolvidos às autoridades – e a nenhuma garrafa. O objeto encontrado por Tonya é o único exemplo conhecido do tipo de garrafa usada naquela época. Tirando essa descoberta, a última vez que uma mensagem desse experimento alemão foi encontrada e comunicada às autoridades foi em 7 de janeiro de 1934, na Dinamarca.