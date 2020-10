Nasa anuncia a existência de água sob a superfície da Lua

Atualizado em 26 out 2020, 14h21 - Publicado em 26 out 2020, 13h54

A Nasa confirmou, em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 26, a existência de água na Lua. Cientistas do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, conhecido pelo acrônimo SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), apresentaram evidências incontestáveis de existência de água em quantidade considerável sob a superfície do satélite natural da Terra. SOFIA é um observatório aéreo, projetado em conjunto por americanos e alemães e montado dentro de um Boeing 747, capaz de observar corpos astronômicos por meio de sensores infravermelhos. Como a observação é feita em voo a altíssimas altitudes, há muito menos interferência da poluição da atmosfera da Terra, permitindo assim leituras mais precisas.

A descoberta levanta inúmeras questões da comunidade científica internacional sobre a composição da água encontrada e mesmo se é viável extraí-la do solo lunar. Se o líquido encontrado for adequado ao consumo ou ao menos utilizável no resfriamento de equipamentos, e se sua extração for possível, ele poderá finalmente viabilizar a construção de uma base permanente no satélite natural da Terra, uma vez que o transporte de grandes volumes desse recurso vital é extremamente trabalhoso e custoso em uma operação espacial.

A notícia do SOFIA chega em um momento crucial da nova era de exploração do espaço pelo qual passa a humanidade. Está em andamento o projeto Artemis, que tem como objetivco levar o homem de volta à Lua em 2024. Saber que existe água em uma ou mais crateras do nosso satélite natural pode mudar a decisão da Nasa de onde exatamente pousar e até mesmo fazer a agência espacial americana enviar antes sondas com capacidade de mineração para recolher amostras. Informações mais detalhadas são ansiosamente aguardadas, assim como seus desdobramentos.