Estudo mapeia regiões mais propensas ao surgimento de novos coronavírus

Uma nova pesquisa buscou identificar as áreas do mundo com maiores chances de abrigarem morcegos que carregam novos tipos de coronavírus. Além disso, as condições climáticas e geográficas dessas regiões fazem com que elas sejam apropriadas para que o vírus passe de animais para humanos.

De acordo com o estudo, características como fragmentação florestal, expansão da agricultura, densidade populacional e concentração da produção pecuária são fatores que podem tornar o ambiente apropriado para o contágio. Assim, o Sudeste Asiático e a China despontam como locais prováveis de abrigarem novos contágios por outros coronavírus.

O levantamento, publicado na última segunda-feira na revista científica Nature Food, indica a importância de se atentar a aspectos de risco, como o desmatamento, uma vez que eles contribuem para a disseminação de doenças. Segundo um relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, quase 33% das doenças que surgiram desde a década de 60, como o ebola, estão relacionadas a mudanças no uso da terra.