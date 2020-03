Estudo: mais de um décimo do planeta sofrerá estresse térmico até 2100

Um estudo publicado no último dia 12 aponta que o estresse causado por calor e umidade extremos afetarão cerca de 1,2 bilhão de pessoas até 2100. Os valores, válidos para caso as emissões de gases de efeito estufa se mantenham, foram calculados por pesquisadores da Universidade Rutgers (EUA) e publicados em um artigo no periódico científico Environmental Research Letters.

Esse tipo de estresse, denominado térmico, acontece quando o corpo não consegue se resfriar suficientemente apenas por meio do suor. Assim, o calor excessivo acaba danificando alguns órgãos e causando câimbras e exaustão — podendo até mesmo levar à morte.

Até 2100, o estimado é que o planeta esquente em média 3 graus Celsius, fazendo com que o estresse térmico torne-se cada vez mais provável.

Atualmente, o número de indivíduos afetados pelo calor e umidade é quatro vezes menor do que o previsto para 2100. Essa mudança climática é prejudicial não só à saúde humana, mas à agricultura, economia e, é claro, ao meio ambiente.

O aquecimento global tem tornado dias quentes e úmidos cada vez mais comuns e intensos. Na cidade de Nova York, por exemplo, um dia desse tipo, que ocorria uma vez por ano no século XIX, hoje acontece 11 vezes anualmente.