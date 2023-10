Estados Unidos selecionam jovens brasileiras para intercâmbio científico

O Departamento de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado Americano abriu nesta terça-feira, 17, as inscrições para o TechGirls. O programa selecionará três jovens brasileiras, de 15 a 17 anos, que tenham interesse nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) para um intercâmbio de quatro semanas no país.

As inscrições são destinadas a adolescentes matriculados no ensino médio e que tenham perfil de liderança. As selecionadas participarão de palestras e oficinas em uma universidade norte-americana, farão visitas técnicas a empresas e se hospedarão na casa de uma família norte-americana a partir de julho de 2024. Ao final do programa, elas terão uma mentoria de cinco meses para a implementação de um projeto de impacto social.

O TechGirls existe desde 2012 e tem como objetivo empoderar e dar apoio a jovens americanas e de países selecionados que tenham interesse nas áreas STEM. Desde o seu início, o projeto já treinou mais de 650 garotas, entre elas, seis brasileiras. As inscrições ficarão abertas até o dia 8 de dezembro.

Na próxima quarta-feira, 18, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançará a 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista. O programa visa revelar talentos e investir em jovens pesquisadores que buscam solucionar problemas da sociedade.

Cada ano o prêmio escolhe um tema e premia estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação. A 29ª edição foi voltada para projetos de sustentabilidade ambiental, biodiversidade, empreendedorismo e educação na área de Inovações para Conservação da Natureza e Transformação Social.

Instituído em 181, o programa foi idealizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e conta com parceria da Fundação Roberto Marinho, do Grupo Boticário e do Banco do Brasil. Os vencedores recebem uma bolsa de estudos do CNPq.

