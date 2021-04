Espécies invasoras causam danos na casa dos bilhões de dólares

Espécies invasoras são aquelas introduzidas por pessoas em um ambiente, diferente de seu habitat natural, onde se tornam verdadeiras ameaças ambientais. Seus impactos podem ser significativos para a perda de biodiversidade, entre outras consequências ruins para a natureza.

Após cinco anos de estudos, pesquisadores internacionais coordenados por especialistas da Universidade Paris-Saclay conseguiram estimar o custo do prejuízo que essas espécies invasoras causam. Segundo eles, entre 1970 e 2017, o dano estaria em torno de 1,288 trilhão de dólares — uma média anual de 26,8 bilhões de dólares.

Há, contudo, anos piores que os outros. Em 2017, por exemplo, o prejuízo foi de aproximadamente 162,7 bilhões de dólares, equivalente a vinte vezes os orçamentos da OMS e do Secretariado da ONU.

Ainda assim, os cientistas afirmam que os custos estão sendo pouco reportados e subestimados. Por isso, a estimativa pode ser muito menor do que o gasto real com o combate a essas espécies, trazidas acidental ou propositalmente pelo homem e com as quais ainda não aprendemos a lidar.