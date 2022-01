Encontradas pegadas de dinossauro de 200 milhões de anos

Pegadas descobertas em uma praia no Vale de Glamorgan, no País de Gales, podem ter sido feitas por um ancestral dos dinossauros há mais de 200 milhões de anos. Foi essa a conclusão de pesquisadores do Museu de História Natural de Londres, que analisaram os rastros encontrados em 2020.

Segundo os especialistas, as pegadas são do Período Triássico. As marcas deixadas no solo foram escaneadas e recriadas tridimensionalmente para facilitar a investigação.

Acredita-se que os rastros possam ter sido deixados por um espécime muito antigo de saurópode, dinossauros de corpo gigantesco, pescoço comprido e cabeça pequena. Outros indícios da presença desses animais já foram encontrados no Reino Unido.

A análise das pegadas pode ajudar os cientistas a compreenderem melhor os hábitos, comportamentos e fisionomia dos dinossauros, animais que intrigam a humanidade há séculos. De acordo com os pesquisadores, as marcas encontradas são relativamente raras pelo mundo, o que torna a descoberta britânica ainda mais especial.