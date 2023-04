Emirados Árabes divulgam imagem de Deimos, a menor lua de Marte

A agência espacial dos Emirados Árabes Unidos divulgou, nesta segunda-feira, 24, a foto mais próxima de Deimos em 46 anos. A imagem reforça a teoria de que a menor lua de Marte foi formada junto com o planeta, diferente da hipótese anterior, que dizia que o corpo, na verdade, era um asteroide que foi capturado pela órbita marciana.

A observação foi possível pois a sonda Hope, como foi chamada a missão, utilizou três equipamentos diferentes que permitiram obter imagens em um amplo espectro de luz, que varia do infravermelho ao ultravioleta. A análise permitiu constatar que o material que forma o solo da lua é semelhante ao de Marte e diferente do de asteroides, que costumam ser ricos em carbono.

A sonda Hope passou a cerca de 100 quilômetros do satélite no dia 10 de março, quando fez a captura, e também foi responsável pela primeira foto do lado mais distante de Deimos. A última vez que essa lua foi fotografada de tão perto foi em 1977, quando a sonda Viking 2, da Nasa, passou a 30 quilômetros dela.

The observations ware made possible during close flybys which saw Hope pass approximately 100km from Deimos. pic.twitter.com/74hn2TU7w4 — Sarah Al Amiri (@SarahAmiri1) April 24, 2023

A missão emirática para Marte é um exemplo de sucesso. Lançada em julho de 2020, numa base localizada no Japão, a missão conseguiu chegar ao planeta com sucesso em sua primeira tentativa. O principal objetivo da sonda, ao entrar em órbita marciana, em fevereiro de 2021, era analisar a atmosfera e suas mudanças sazonais.

Diferente dos outros satélites artificiais que orbitam o planeta, esse tem uma órbita alta – cerca de 40 mil quilômetros de altura. Essa característica possibilitou que, ao final da missão, tendo combustível sobrando, a sonda mudasse levemente sua rota para passar por perto de Deimos. Os resultados foram divulgados na reunião de geral da União Europeia de Geociências.

Com cerca de 12 quilômetros de comprimento, essa é a menor lua de Marte. O outro satélite natural, mais conhecido, é chamado de Fobos e está numa órbita mais baixa, a cerca de 10 mil quilômetros de altura e, por isso, não será visitado pela Hope.

