Em Pompeia, prato retratado em afresco de 2000 anos não é pizza

Encontrada no Parque Arqueológico de Pompeia, um afresco com cerca de 2000 anos retrata o que parece ser uma pizza. Mas não é, de acordo com arqueólogos locais, porque faltam na natureza morta ingredientes fundamentais do prato napolitano: tomate e mussarela – não estavam disponíveis à época. No entanto, os especialistas arriscam dizer que se trata de um parente antigo dessa iguaria que, em 2017, foi considerada patrimônio da humanidade pela Unesco.

Os tomates só foram introduzidos na Europa vindos das Américas há alguns séculos, e algumas versões dizem que a descoberta da mussarela levou diretamente à invenção da pizza na vizinha Nápoles em 1700. Acredita-se que a imagem seja uma focaccia coberta com frutas, incluindo romã e possivelmente tâmaras, finalizada com especiarias ou um tipo de pesto, disseram especialistas. No afresco, é servido em um prato de prata e um cálice de vinho fica ao lado.

“Fico pensando no contraste entre uma refeição frugal e simples, que remete para uma esfera entre o bucólico e o sagrado, por um lado, e o luxo das baixelas de prata e o requinte das representações artísticas e literárias, por outro”, disse o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel. “Como não pensar, a este respeito, na pizza, também nascida como um prato ‘pobre’ no sul de Itália, que já conquistou o mundo e também é servida em restaurantes estrelados.”

O afresco foi encontrado no átrio de uma casa em escavação, à qual foi anexada uma padaria, já parcialmente explorada entre 1888 e 1891 e cujas investigações foram retomadas em janeiro passado. As estruturas escavadas no século XIX e parcialmente visíveis já permitiam supor a presença de um grande átrio com a clássica sucessão de quartos do lado nascente e, do lado oposto, a entrada do setor de produção de fornos. Nas áreas de trabalho próximas ao forno, os esqueletos de três vítimas foram encontrados nas últimas semanas.

A antiga cidade romana de Pompéia foi destruída na erupção do vizinho Monte Vesúvio em 79 d.C. O evento súbito e mortal deixou grande parte da estrutura intacta, embalsamada em cinzas vulcânicas, e o local é agora um grande projeto arqueológico e atração turística. Hoje, a pizza representa um terço do orçamento alimentar dos visitantes estrangeiros e gera uma receita anual total de 16,4 bilhões de dólares na Itália.

