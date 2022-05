Eclipse lunar total acontece em maio e poderá ser visto do Brasil

A noite do dia 15 de maio será especial para quem se interessa por astronomia. O primeiro eclipse lunar total deste ano acontecerá entre 22h30 do dia 15 e 3h50 da madrugada do dia 16, e o auge do fenômeno será à 1h11. Aqui, no Brasil, será possível acompanhar o fenômeno, que ocorre quanto o Sol, nosso planeta e o nosso satélite natural se alinha, e a Lua fica com uma coloração avermelhada.

Em eventos como esse, a Lua fica na sombra da Terra e a luz atravessa toda a poeira e as nuvens terrestres, fornecendo a cor vermelha – um efeito conhecido como Dispersão de Rayleigh. Além disso, ela parece cerca de 7% maior, de acordo com a Nasa. Ainda segundo a agência espacial americana, será possível acompanhar o fenômeno nas Américas, na Europa, na Ásia, na Austrália e no Pacífico.

Um segundo eclipse lunar total acontecerá no dia 8 de novembro, que também será visível do Brasil. Em novembro de 2021, foi registrado um eclipse lunar parcial tão intenso que quase poderia ser chamado de total.

Antes disso, no dia 6 de maio, os observadores brasileiros poderão acompanhar o auge da chuva de meteoros Eta Aquáridas. Ela ocorre quando a Terra atravessa a parte mais densa da trilha de detritos deixados pela passagem do cometa Halley. A atividade começou em 21 de abril e continua até 12 de maio, mas o momento de maior intensidade, quando mais de 40 meteoros são vistos por hora, será na noite entre 5 e 6 de maio. Localidades na região da linha do Equador terão mais clareza, mas qualquer ambiente com baixa luminosidade artificial e boas condições climáticas permite a observação.

